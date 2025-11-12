Названы самые желанные из ушедших из России автомобильных марок

«Автостат»: В 2025 году самым желанным из ушедших из РФ автобрендов стала Toyota

По данным на 2025 год, самым востребованным из ушедших из России автопроизводителей оказалась Toyota, как сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. С начала года в стране зарегистрировано 94,5 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов (за исключением Китая, России и Беларуси), что составляет менее девяти процентов от общего рынка.

Продажи таких автомобилей снизились на восемь процентов, что заметно лучше, чем средние показатели по отрасли, составившие минус 20 процентов, и значительно меньше, чем у китайских машин, продажи которых упали на 27 процентов.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Toyota, чья доля на рынке составляет 22,6 процента. С начала 2025 года продажи марки увеличились на 25 процентов, достигнув 21,4 тысячи автомобилей. На втором месте идет BMW с долей в 12,8 процента и продажами более 12 тысяч автомобилей (рост на 20 процентов).

Корейские бренды Kia (8,5 процента) и Hyundai (7,2 процента) расположились на третьем и пятом местах соответственно, причем их продажи сократились вдвое на фоне появления нового российского бренда Solaris, который заменяет данные марки. Четвертое место занял Mercedes-Benz с ростом продаж на 18 процентов. В десятку самых популярных автомобилей также вошли Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi.

