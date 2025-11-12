Доля иномарок на рынке РФ к 2035 году заметно снизится: прогноз Минпромторга
К 2035 году 80% от общего объема продаж новых автомобилей в России будут составлять модели, произведенные отечественными производителями.
Такой прогноз озвучил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Он отметил, что это вполне достижимая задача.
Согласно словам Каримова, данная цель прописана в стратегии развития российского автопрома. Для достижения необходимого уровня конкуренции и создания собственных технологичных брендов в стране должно работать несколько крупных автозаводов, которые будут производить от 300 до 500 тыс. автомобилей в год.
Эти предприятия смогут развивать технологии в партнерстве с производителями из дружественных стран, добавил он.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.
|
|
|
|
