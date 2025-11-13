Тысячи транспортных компаний в России находятся на грани банкротства
Транспортные компании начали покидать рынок из-за увеличения себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, сообщают профильные ассоциации и участники отрасли. По словам Вадима Филатова, совладельца и заместителя директора ПЭК, а также президента ассоциации «АвтоГрузЭкс», с конца октября в России наблюдается нехватка перевозчиков.
Согласно данным Rusprofile, в стране зарегистрировано 458 253 юридических лица в сфере грузового автотранспорта и услуг по перевозкам, из которых 6579 компаний находятся в процессе ликвидации или банкротства, а 94 – в стадии реорганизации.
Компании сталкиваются с повышением себестоимости перевозок, которая за первое полугодие 2025 года увеличилась на 15% из-за роста цен на топливо, техническое обслуживание и зарплаты водителей. Эксперты предупреждают, что если ситуация не улучшится, еще 7% компаний могут покинуть рынок в 2026 году.
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.
