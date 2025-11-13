#
Водителям рассказали о сдвиге смены летней резины на зимнюю на месяц

Эксперты Fit Service: смена летней резины на зимнюю сдвинулась на месяц

В этом году сезон замены летней резины на зимнюю начался раньше, так как снег выпал еще в начале октября в большинстве регионов России.

Автомобилисты из Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского и Уральского округов обратились в шиномонтажи раньше привычного. Об этом сообщают эксперты Fit Service 12 ноября.

Аналитики сети автосервисов провели анализ спроса, цен на шиномонтаж и объема работ по межсезонной замене шин этой осенью в стране.

Они сообщили, что количество визитов на шиномонтажи сети в сентябре увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в октябре – на 10%. Также отмечается, что одновременно с заменой шин автомобилисты чаще заказывают сопутствующий ремонт и обслуживание. В октябре объем дополнительных услуг вырос на 11%.

Средний чек за шиномонтаж в октябре составил 7160 рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Ушакова Ирина
13.11.2025 
