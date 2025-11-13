#
Суд встал на сторону россиянки, которой увеличили пошлину за ввоз иномарки

ВС РФ признал неправомерным увеличение пошлины таможней на ввоз иномарки

Верховный суд России удовлетворил заявление покупательницы зарубежного автомобиля и признал незаконным увеличение таможенной пошлины на ввоз в страну. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу, подтвердила решение суда первой инстанции», – говорится в сообщении.

Россиянка Виктория Барабанова приобрела подержанный автомобиль в Южной Корее за 57,8 тыс. долларов. Величина ввозной пошлины составила 2,6 миллиона рублей.

Владивостокская таможня посчитала цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичное транспортное средство продавалось в три раза дороже. Барабанову обязали доплатить 2,8 миллиона рублей.

Женщина оспорила это требование, указав, что информация на сайте недостоверна. Суд первой инстанции поддержал её, отметив, что автомобиль предназначался для личного пользования, а покупатель не мог предоставить коммерческие документы. В таком случае таможня обязана самостоятельно проверить стоимость автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Источник:  Пресс-служба Верховного суда РФ
