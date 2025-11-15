Этому «японцу» не страшен новый утильсбор: его можно купить по приятной цене

Хэтчбеки Honda Life доступны на российском рынке с ценой от 2 млн рублей

Для покупателей, которые ищут недорогую иномарку, не подпадающую под новые правила утильсбора, появился интересный вариант – хэтчбек Honda Life шестого поколения. Этот автомобиль привозят в Россию из Китая, а цены, согласно объявлениям на одном из порталов, начинаются с 1 990 000 рублей.

Honda Life

Примечательно, что один из самых доступных китайских кроссоверов, Livan X6 Pro, стоит больше – от 2 044 000 рублей. Базовые версии компактных Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro с вариатором имеют стартовые цены от 2 100 000 рублей, тогда как миниатюрный GAC GS3 обойдется минимум в 2 449 000 рублей.

Компания, имеющая офисы в Краснодаре, Симферополе и Севастополе, обещает доставить Honda Life в Уссурийск в течение примерно 25 дней. Два автомобиля с «внедорожным» пластиковым обвесом предлагаются в исполнении Crosstar по ценам 1 990 000 и 2 130 000 рублей. Также доступны две модели без обвеса в комплектации Sport, за которые просят 2 035 000 и 2 050 000 рублей.

Комплектации различаются, в частности, тем, что Honda Life Crosstar оборудована упрощенной аудиомагнитолой с монохромным дисплеем, оранжевым декором в салоне и рулем без дополнительных функций. В версии Sport доступна полноценная мультимедийная система с цветным тачскрином и мультифункциональным рулем, а сиденья и передняя панель отделаны белыми вставками вместо оранжевых.

Интерьер Honda Life

Все Honda Life, поставляемые из Китая, имеют одинаковую технику. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый двигатель семейства EarthDreams, мощностью 131 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.

Следует отметить, что хэтчбек Honda Life шестого поколения представляет собой разновидность другого хэтчбека – Jazz или Fit, который также доступен на китайском рынке. Производство Honda Life налажено на совместном предприятии Dongfeng-Honda.

