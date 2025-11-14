Названы модели Audi, которые лучше не покупать

Автоэксперт Ковалев перечислил проблемные модели марки Audi

Автомобильный эксперт Александр Ковалев выделил модели Audi, от покупки которых следует воздержаться.

Комментарий эксперта

Александр Ковалев, автоэксперт:

– На данный момент автомобили концерна Volkswagen AG, включая модели Audi, не страдают от серьезных проблем с надежностью. Однако у марки были периоды, когда технические эксперименты обходились слишком дорого владельцам. С особой осторожностью стоит подходить к выбору Audi начала 2000-х годов.

Тогда компания внедрила первые поколения роботизированных коробок DSG. Эти трансмиссии, особенно модели DQ250, устанавливаемые на A3, TT и A1, часто выходили из строя. Перед покупкой таких машин важно тщательно проверить состояние трансмиссии и историю ее обслуживания.

В 2010-х годах у Audi также обнаружились недостатки. Значительным недостатком стало увеличение расхода масла у двигателей A4 и A6, что со временем может привести к снижению их ресурса. При выборе данных автомобилей стоит внимательно ознакомиться с историей обслуживания. Модели, меняющие владельцев с завидной частотой, обычно сигнализируют о скрытых технических проблемах, предупреждает эксперт.

