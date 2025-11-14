Названы модели Audi, которые лучше не покупать
Автомобильный эксперт Александр Ковалев выделил модели Audi, от покупки которых следует воздержаться.
Комментарий эксперта
Александр Ковалев, автоэксперт:
– На данный момент автомобили концерна Volkswagen AG, включая модели Audi, не страдают от серьезных проблем с надежностью. Однако у марки были периоды, когда технические эксперименты обходились слишком дорого владельцам. С особой осторожностью стоит подходить к выбору Audi начала 2000-х годов.
Тогда компания внедрила первые поколения роботизированных коробок DSG. Эти трансмиссии, особенно модели DQ250, устанавливаемые на A3, TT и A1, часто выходили из строя. Перед покупкой таких машин важно тщательно проверить состояние трансмиссии и историю ее обслуживания.
В 2010-х годах у Audi также обнаружились недостатки. Значительным недостатком стало увеличение расхода масла у двигателей A4 и A6, что со временем может привести к снижению их ресурса. При выборе данных автомобилей стоит внимательно ознакомиться с историей обслуживания. Модели, меняющие владельцев с завидной частотой, обычно сигнализируют о скрытых технических проблемах, предупреждает эксперт.
