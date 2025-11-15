За сколько россияне могли приобрести иномарку четверть века назад

Прошло 25 лет: сколько стоили иномарки в 2000 году

Редакция Quto, изучив старые прайс-листы, поделилась информацией о ценах на автомобили четверть века назад.

Тогда цены были в «условных единицах»: одна такая стоила 30 рублей 50 копеек. Например, ВАЗ-21053 у дилеров стоил 2780 условных единиц (84 800 ₽), ВАЗ-2110 – 5050 у.е. (154 000 ₽), а ГАЗ-3102−101 можно было купить за 6760 у.е. (206 200 ₽).

Если бы у вас было 5000 долларов, то вы не смогли бы приобрести даже базовую версию Hyundai Accent, которая стоила 9700 у.е. (295 900 ₽). Более того, Ford Escort из Беларуси оценивали в 11 400 у.е. (347 700 ₽).

Стоит отметить, что завод Ford в Всеволжске был открыт лишь летом 2002 года, и до этого времени на рынке предлагались импортные Ford Focus по ценам от 16 000 у.е. (488 000 ₽). Популярностью пользовалась узбекская Daewoo Nexia, ее стоимость составляла 6200 у.е. (189 100 ₽).

Daewoo Espero продавали за 12 600 у.е. (384 300 ₽). В 2000 году на рынке можно было встретить автомобили, собранные на заводе «Красный Аксай» в Ростове, которые были, по сути, корейскими машинами, лишь собранными местными работниками.

Завод «Красный Аксай» входил в группу «Донинвест», которая также владела ТагАЗ. На этом заводе производили модели, такие как «Донинвест Кондор» и «Донинвест Ассоль». Skoda Felicia с 1,3-литровым двигателем стоила 8300 у.е. (253 200 ₽), тогда как более современная Fabia обходилась почти в два раза дороже – 14 500 у.е. (442 300 ₽).

Что касается автомобилей Volkswagen, то они тоже имели невысокую мощность: 55-сильный хэтчбек Polo стоил минимум 9700 у.е. (295 900 ₽), а Golf – 14 100 у.е. (430 100 ₽). Чтобы стать владельцем седана Toyota Camry с 2,2-литровым двигателем, требовалось заплатить значительные 31 000 у.е. (945 500 ₽), что делало трехлетние машины более привлекательными, их цена составляла 8100 у.е.

