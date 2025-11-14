Копия знакомого кроссовера Geely стала очень востребована у россиян

Эксперт Целиков: продажи автомобилей Knewstar в октябре выросли на 23%

В России наблюдается рост интереса к автомобилям бренда Knewstar, чья единственная модель называется 001 и является копией Geely Tugella. В октябре текущего года было продано 573 автомобиля, что на 23% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда Knewstar только начал свою деятельность на российском рынке, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

С начала 2024 года было реализовано 4975 автомобилей данного бренда, а всего с момента запуска в России в сентябре 2024 года на учет было поставлено 6691 Knewstar.

Интересно, что все проданные в этом году автомобили – 2024 года выпуска, в статистике не зафиксировано ни одной «свежей» машины 2025 года. Также пока нет информации о выходе второй модели бренда – кроссовера Knewstar 002, который должен был быть основан на Geely Atlas второго поколения. Эта модель успела пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще в феврале.

Что касается купеобразного Knewstar 001, он доступен в трех версиях: Luxury за 4 162 990 рублей, Flagship за 4 393 190 рублей и Flagship Sport за 4 493 190 рублей (без учета возможных скидок).

Knewstar 001

