«Газпромнефть» признана сетью АЗС года

Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» одержала победу в номинации «Сеть АЗС года» премии «Выбор потребителей — 2025».

Эксперты конкурса отметили системное развитие цифровых сервисов и клиентоцентричный подход к обслуживанию. Сеть управляет 1550 АЗС в 50 регионах страны и входит в число лидеров по уровню удовлетворенности и лояльности клиентов.

Решение жюри основано на экспертной оценке, исследовании рынка и анализе отзывов автомобилистов.

Для улучшения качества сервиса сеть «Газпромнефть» расширяет спектр цифровых решений и уровень автоматизации. Компания развивает станции самообслуживания, где автомобилисты могут самостоятельно оплачивать топливо и товары через терминалы экспресс-касс и мобильное приложение, что делает процесс заправки и покупки на АЗС максимально быстрым и удобным. С помощью цифровых сервисов осуществляются более 70% транзакций, благодаря чему пропускная способность на АЗС увеличивается на 20-25%.

Цифровые решения меняют и роль персонала на станциях. «Цифровые двойники» бизнес-процессов берут на себя рутинные операции – от контроля работы оборудования до автоматического управления заказами. Это позволяет сотрудникам больше времени уделять взаимодействию с клиентами.

«Лидерство в премии – это подтверждение того, что мы точно реагируем на меняющиеся ожидания автомобилистов: им важны скорость и персонализированный сервис, поддерживаемые современными цифровыми решениями. Поэтому мы развиваем станции как пространство, где технологии дополняют человеческое участие. Наша цель – чтобы на любой АЗС, в любой точке страны нашим гостям было комфортно», – подчеркнул руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

Сеть АЗС «Газпромнефть» также вошла в число победителей в номинации «Доверие клиента».

Компании-лидеры по индексу удовлетворенности клиентов качеством продуктов и сервисов были выявлены исследовательской компанией РОМИР.