15 ноября
15 ноября
15 ноября
Новый необычный «рамник» с японскими корнями уже на российских дорогах

«Автостат Инфо»: в октябре в РФ было зарегистрировано три пикапа Oting Palasso

Пикапы Oting Palasso с жесткой крышей, которые появились в продаже в России в июне текущего года, только недавно начали ставить учет.

Oting Palasso

В октябре в нашей стране было зарегистрировано три таких автомобиля, согласно данным аналитической компании «Автостат Инфо». Неясно, были ли эти машины проданы в розницу или ввезены дилером или импортером, однако статистика свидетельствует о том, что до октября продажи Palasso в России не зафиксированы.

Стоит напомнить, что китайский пикап Oting Palasso является уникальным автомобилем для российского рынка, поскольку он представляет собой единственный в стране пикап с полноценной жесткой крышей.

Интерьер Oting Palasso
Интерьер Oting Palasso
Технически этот автомобиль является адаптированной версией японского пикапа Nissan Navara, с дорожным просветом в 21,5 см и габаритами 5277 мм в длину, 1864 мм в ширину и 1989 мм в высоту.

Основная особенность Oting Palasso заключается в том, что грузовой отсек, отделенный от кабины водителя, оборудован несъемной жесткой крышей, которая выше уровня салона. Объем этого отсека составляет 2150 литров, его стенки отделаны пластиком, а пол с ковровым покрытием.

Для покупателей доступны две комплектации, но под капотом только один двигатель – 2,0-литровый турбированный мотор Mitsubishi 4K31 мощностью 218 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и жестко подключаемым полным приводом типа Part-time, который включает пониженную передачу и две блокировки дифференциалов.

