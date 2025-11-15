Шипованные шины будут служить гораздо дольше: просто следуйте этим советам

Эксперт Молодовский перечислил способы продления ресурса шипованных шин

Зимние шипованные шины стоят недешево, а служат довольно ограниченное время.

Поэтому каждый автомобилист заинтересован в продлении их ресурса, дабы очередной осенью избежать сокрушительного удара по семейному бюджету.

Существуют определенные мероприятия, которые помогут сохранить шипованные шины в надлежащем состоянии как можно дольше. Эксперт в данной области Андрей Молодовский составил краткий список советов, следуя которым можно ездить на одних зимних колесах как можно большее количество зим.

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром»:

– Чтобы шипованная резина прослужила максимально отведённый ей срок, нужно придерживаться следующих правил.

Обкатка новых шин

Новые шипованные шины, как никакие другие, нуждаются в правильной и бережной предварительной обкатке, чтобы прикатать шипы. Этому нужно уделить определённое время. Для удаления из посадочных гнёзд шипов остатков заводской смазки, и чтобы шипы окончательно и надёжно закрепились в протекторе, обкатку желательно проводить на чистом асфальте, в сухую прохладную погоду. Не стоит обкатывать «шиповки» по просёлочным и гравийным дорогам, даже на внедорожнике.

Обкатку нужно проводить при максимальных скоростях 60-70 км/ч, без резких разгонов и торможений, на протяжении не менее 500 км. При этом стараться не наезжать на бордюры, дорожные люки, избегая по возможности “лежачих полицейских”.

Правильная обкатка шипованных шин обеспечивает крепкое удержание шипов в протекторе на многие годы в дальнейшем. В противном случае частичная потеря шипов может возникнуть в первый же сезон.

Переобувка, балансировка, сход/развал

Своевременная замена шин в соответствии с сезоном – следующий по важности фактор, касающийся любой автомобильной резины. Современные шины стали гораздо более технологичными, а составы резиновых смесей сегодня более восприимчивы к температурным и погодным изменениям. Поэтому рекомендации по переобувке сегодня, как никогда, актуальны: при опускании дневной температуры осенью до +7°C и ниже в течение 3-5 дней подряд – переобуваться в зимние шины. Весной же, когда снега и льда на дорогах уже нет, а днём температура не опускается ниже +7°C в течение 3-5 дней подряд – зимние шины пора снимать.

Преждевременный и неравномерный износ протектора – одна из главных причин сокращения жизни шин. Поэтому нужно уделять внимание балансировке колёс, которую нужно проводить ежесезонно (или каждые 10-12 тыс. км), после каждой перебортировки шин, а также желательно повторить данную процедуру после обкатки новых шипованных шин, т.к. после прикатки шипов небольшой дисбаланс в колесах может возникнуть.

Кроме того, раз в год или после вмешательства в подвеску автомобиля необходимо проводить проверку и регулировку углов установки колёс – сход-развал. Стоит прибегнуть к этой операции и после преодоления больших выбоин или ям, сопровождающихся сильными ударами колёс. Помните, даже незначительные изменения углов развала-схождения влияют на неравномерный износ резины – более интенсивное истирание внешней или внутренней части протектора.

Правильное давление в шинах

Важное правило, которое должно стать привычкой каждого водителя – это контроль давления воздуха в шинах. Правильные показатели давления указываются НЕ на шинах, а регламентируются автопроизводителем – в руководстве по эксплуатации ТС, а также на табличке средней стойки автомобиля или на внутренней стороне лючка бензобака. Проверять давление необходимо не реже 1-2 раза в месяц, а также регулировать его в зависимости от того, какая весовая нагрузка на машину предстоит в ближайшей поездке, исходя, опять же, из рекомендаций автопроизводителя.

Недостаточное или избыточное давление в шипованных покрышках отрицательно влияет и на поведение шипов, и на износ резины. Производители шин отмечают, что если давление в колесе выше или ниже нормы на 20%, то шина может изнашиваться на 30% быстрее.

Своевременная дошиповка

Случается так, что шипованные шины начинают терять шипы. Такое происходит, если шины не прошли предварительную обкатку, или из-за агрессивного стиля езды, или из-за элементарного старения шин. Здесь нужно понимать, что потеря шипов в шине будет происходить с каждым сезоном не равномерно, а по нарастающей. Другими словами, чем больше у шины теряется шипов по итогу сезона, тем больше она будет терять их с каждым последующим, так как нагрузка на уцелевшие шипы возрастает кратно.

Поэтому не доводите дело до крайностей. Не дожидаясь, пока каждая шина потеряет чуть ли не половину шипов, дошиповывайте свои покрышки специальными ремонтными шипами. Тем самым можно вернуть шипованной резине до 99,5% необходимых сцепных и тормозных свойств, а также продлить её общий срок ходимости.

Правильное сезонное хранение

Ещё один немаловажный фактор, влияющий на срок службы шин – их хранение в несезон. Здесь важны условия хранения и способы складирования шин. Перед консервацией их необходимо очистить от посторонних предметов и помыть.

Хранить зимнюю резину рекомендуется в сухих, темных, прохладных помещениях с умеренной вентиляцией при влажности воздуха не более 70% и температуре от 0°C до +25°C. Подальше от отопительных приборов, химикатов и ГСМ.

Во избежание деформации шин при хранении, покрышки без дисков расставляют в вертикальном (стоячем) положении на сухой твёрдой поверхности. Раз в месяц их нужно на четверть проворачивать вокруг оси. Шины в сборе с дисками можно уложить друг на друга, меняя раз в месяц последовательность колёс в стопке, или же подвесить их за диски. При этом желательно снизить давление в колёсах наполовину.

Ротация шин

Для продления жизни бывшим в употреблении шипованным шинам также рекомендуется переставлять их местами по сравнению с прошлогодней расстановкой на автомобиле. Здесь нужно учитывать правильный монтаж шин на диски по отношению к направлению движения. Основные способы сезонной ротации колёс, в зависимости от рисунка протектора и привода автомобиля, сегодня общедоступны.

