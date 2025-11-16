Новый кроссовер Toyota с левым рулем по цене Весты – в России есть и такой

Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в России с ценами от 1,85 млн рублей

Новые кроссоверы Toyota подешевле 2 миллионов рублей, казалось бы, остались в прошлом, но параллельный импорт продолжает предлагать компактные Toyota Raize.

Эти автомобили доступны на нескольких популярных классифайдах, и их цена начинается с 1 850 000 рублей. Например, в сравнении с ними, седан LADA Vesta в самой дорогой комплектации Techno с вариатором стоит 1 960 000 рублей, а кросс-универсал SW Cross в аналогичной комплектации оценивается даже выше – 2 197 000 рублей. Аналогично, самый доступный кроссовер Chery, Tiggo 4, также окажется дороже, с ценой в 2 100 000 рублей.

Что касается Toyota Raize, то на рынке в основном продаются леворульные летние автомобили, привезенные из ОАЭ. Например, самый доступный вариант, стоимостью 1 850 000 рублей, можно получить под заказ в Ставрополе за 5-6 недель. Этот кроссовер будет с 1,0-литровым двигателем мощностью 98 л.с. и включает в себя 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, камеру заднего вида с парктрониками, кожаный мультифункциональный руль, кондиционер и мультимедийную систему с сенсорным экраном.

Toyota Raize

Цены на новые Toyota Raize в других городах могут быть выше. Например, в Новороссийске кроссоверы в сером и черном цветах предлагаются за 1 990 000 рублей, окончательная цена которой включает все расходы по доставке и растаможке. В Улан-Удэ можно найти праворульный вариант за 2 050 000 рублей, в Москве Raize с левым рулем стоит 2 290 000 рублей, а в Тюмени цена доходит до 2 350 000 рублей.

Интерьер Toyota Raize

В Екатеринбурге такие автомобили стартуют с 2 400 000 рублей, а в Магадане они доходят до 2 450 000 рублей.

Все эти кроссоверы имеют 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 98 л.с. и бесступенчатый вариатор D-CVT от Daihatsu с передним приводом. Также в Томске доступен вариант с 1,2-литровым двигателем WA-VE мощностью 87 л.с. за 2 662 600 рублей.

