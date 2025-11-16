#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

Рама, полный привод, смешной расход — новая версия серьезного внедорожника

Представлен внедорожник BAIC BJ40 в версии Extended Range Intelligent Edition

Представлен новый внедорожник BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition, который является усовершенствованной версией ранее анонсированной модели, с акцентом на современные технологии и улучшенные функции систем помощи водителю.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Автомобиль сохраняет характерный «рубленый» стиль. Его размеры составляют 4790х1940х1964 мм, а колесная база равняется 2760 мм, с клиренсом в 215 мм и углами въезда и съезда в 38 и 37 градусов соответственно. В стандартном оснащении предусмотрена полноразмерная запаска на задней двери и светодиодные фонари в форме буквы F.

Внутри автомобиля располагаются два дисплея размером по 12,8 дюйма, четырехспицевое рулевое колесо и медиасистема на базе процессора Snapdragon 8155, которая поддерживает голосовой ИИ, CarPlay, а также функции массажа, подогрева и вентиляции передних сидений.

BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition
BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Основной акцент сделан на умные технологии вождения – версия включает в себя расширенные ассистенты, такие как высокоскоростной NOA, адаптивный круиз-контроль на любых скоростях, систему автопарковки, помощь при перестройке и полный набор 360 Security Guard для повышения безопасности.

BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition
BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом у BJ40 размещен 1,5-литровый двигатель, а также два электромотора с общей мощностью 403 кВт и моментом 655 Нм. Автомобиль оснащен тройным литий-ионным аккумулятором емкостью 40,3 кВтч, что обеспечивает запас хода на электротяге в 152 км по циклу CLTC и общий запас хода до 1200 км. Для быстрой зарядки с 30 до 80% потребуется около 30 минут, а расход топлива при низком уровне заряда аккумулятора составит 8,68 литра на 100 км.

К дополнительным особенностям внедорожника относятся несущая рама, электрическая блокировка заднего дифференциала, возможность тактического разворота на месте и 11 различных режимов вождения, предназначенных для городских условий, бездорожья и трассы.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 18
16.11.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAIC BJ40Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв