Рама, полный привод, смешной расход — новая версия серьезного внедорожника

Представлен новый внедорожник BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition, который является усовершенствованной версией ранее анонсированной модели, с акцентом на современные технологии и улучшенные функции систем помощи водителю.

Автомобиль сохраняет характерный «рубленый» стиль. Его размеры составляют 4790х1940х1964 мм, а колесная база равняется 2760 мм, с клиренсом в 215 мм и углами въезда и съезда в 38 и 37 градусов соответственно. В стандартном оснащении предусмотрена полноразмерная запаска на задней двери и светодиодные фонари в форме буквы F.

Внутри автомобиля располагаются два дисплея размером по 12,8 дюйма, четырехспицевое рулевое колесо и медиасистема на базе процессора Snapdragon 8155, которая поддерживает голосовой ИИ, CarPlay, а также функции массажа, подогрева и вентиляции передних сидений.

Основной акцент сделан на умные технологии вождения – версия включает в себя расширенные ассистенты, такие как высокоскоростной NOA, адаптивный круиз-контроль на любых скоростях, систему автопарковки, помощь при перестройке и полный набор 360 Security Guard для повышения безопасности.

Под капотом у BJ40 размещен 1,5-литровый двигатель, а также два электромотора с общей мощностью 403 кВт и моментом 655 Нм. Автомобиль оснащен тройным литий-ионным аккумулятором емкостью 40,3 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода на электротяге в 152 км по циклу CLTC и общий запас хода до 1200 км. Для быстрой зарядки с 30 до 80% потребуется около 30 минут, а расход топлива при низком уровне заряда аккумулятора составит 8,68 литра на 100 км.

К дополнительным особенностям внедорожника относятся несущая рама, электрическая блокировка заднего дифференциала, возможность тактического разворота на месте и 11 различных режимов вождения, предназначенных для городских условий, бездорожья и трассы.

