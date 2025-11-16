#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?

В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 7000 км за 10,5 млн рублей

На российском рынке найдена очередная «капсула времени» – в Ангарске на продажу выставлен практически новый Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Автомобиль предлагают за 10,5 млн рублей, и его пробег составляет всего 7000 км.

По словам владельца, этот внедорожник находится в «музейном» состоянии: он был собран в Японии, имел лишь одного владельца с момента покупки, полностью сохранил заводскую окраску, не подвержен коррозии и хранился в гараже.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Зимой его не использовали, он не подвергался воздействию реагентов и поставляется с оригинальной летней резиной.

Внедорожник оснащен дизельным 4,5-литровым V8, автоматической коробкой передач и полным приводом. Продавец указывает, что высокая цена обусловлена идеальным состоянием и низким пробегом, что является редкостью для 17-летнего Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 13
16.11.2025 
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34