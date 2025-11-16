В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?

В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 7000 км за 10,5 млн рублей

На российском рынке найдена очередная «капсула времени» – в Ангарске на продажу выставлен практически новый Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска.

Автомобиль предлагают за 10,5 млн рублей, и его пробег составляет всего 7000 км.

По словам владельца, этот внедорожник находится в «музейном» состоянии: он был собран в Японии, имел лишь одного владельца с момента покупки, полностью сохранил заводскую окраску, не подвержен коррозии и хранился в гараже.

Toyota Land Cruiser 200

Зимой его не использовали, он не подвергался воздействию реагентов и поставляется с оригинальной летней резиной.

Внедорожник оснащен дизельным 4,5-литровым V8, автоматической коробкой передач и полным приводом. Продавец указывает, что высокая цена обусловлена идеальным состоянием и низким пробегом, что является редкостью для 17-летнего Land Cruiser.

