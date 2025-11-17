Цены на машины в ноябре пошли в рост

«Автостат»: в первой половине ноября цены на автомобили изменились у 12 марок

За период с 1 по 15 ноября 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили изменились у 12 марок, официально представленных на российском рынке.

Как сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто», у десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного – удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны.

Компания Changan подняла цены сразу у семи моделей. Так, кроссовер CS35 Plus подорожал на 20-70 тысяч рублей, кроссовер UNI-S/CS55 Plus – на 40-70 тысяч, а кроссовер UNI-K (во всех версиях, кроме iDD) – на 50 -73 тысячи. Лифтбек UNI-V стал дороже на 50 тысяч.

Три модели Changan прибавили в цене 70 тысяч рублей, а именно: кроссовер CS75 Plus (плюс 1,7-1,9%), купе-кроссовер UNI-T (+2,1%) и пикап Hunter Plus (+1,8%). Пять марок повысили цены у двух моделей.

У KGM на 100 тысяч рублей подорожали кроссоверы Korando и Tivoli, а у Bestune на 200 тысяч – рестайлинговый лифтбек B70 и кроссовер T90. Внедорожник TANK 500 в комплектациях Hi-Charge и Blacktrail прибавил в цене 100-150 тысяч, а внедорожник TANK 700 – от 200 тысяч до 300 тысяч. Кроссовер SWM G01 стал дороже на 60,6-123,7 тысячи, а кроссовер SWM G05 Pro в версиях Family 4 и Family 5 – на 123,9-171,4 тысячи.

Кроссовер GAC GS4 (во всех комплектациях, кроме переднеприводной GB) подорожал на 100 тысяч, а кроссовер GAC GS8 (во всех версиях, за исключением Longe HEV) – на 100-200 тысяч. Четыре бренда ограничились удорожанием только одной своей модели. Так, кроссовер Soueast S09 прибавил в цене 100-200 тысяч рублей.

Седан Hongqi H5 в исполнении Black Edition стал дороже на 200 тысяч, а внедорожник Haval H9 с бензиновым двигателем – на 100 тысяч.

Кроссовер Omoda C5 подорожал на 50 тысяч. Компания Avior, представленная на рынке легкими коммерческими автомобилями, подняла цены у модели V90 на 60-90 тысяч рублей, а у модели G10 в комплектации Base, наоборот, снизила на 510 тысяч. А вот пикап Ambertruck Work стал дешевле на 50 тысяч рублей.

