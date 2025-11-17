«Китайцы» догнали АВТОВАЗ по продажам на российском рынке
В октябре на российском рынке автомобилей наблюдается значительный дисбаланс в пользу четырех ведущих компаний, которые занимают более 70% от общего числа продаж.
По данным, представленным Сергеем Целиковым из «Автостата», наибольшая доля пришлась на АВТОВАЗ – 21,1% или 34 983 проданных автомобиля, включая 33,2 тысячи машин марки Lada и 1,7 тысячи Xcite.
На втором месте находится Great Wall Motor, с долей 17,5% и 29 021 автомобилем, основной вклад в который внес бренд Haval (26,1 тысячи машин), а также среди прочих марки Tank, GWM Poer, Wey и электрическая Ora.
Два крупных китайских пула показали почти идентичные результаты. Группа Chery с брендами Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo и Kaiyi, а также с российским брендом Tenet, который производит кроссоверы на базе Chery, реализовала 27 089 автомобилей, что соотвествует доле в 16,3% рынка.
Блок Geely Group и белорусская Belgee также продали 27 081 автомобиль, что соответствует 16,3%. Основной объем составили продажи марок Geely (14,2 тысячи) и Belgee (10,8 тысячи), а также автомобилей Livan, Knewstar, Lynk & Co, Zeekr, Volvo и Lotus.
Таким образом, рынок почти полностью распределен между четырьмя сильными игроками, и китайские концерны уверенно утвердились в роли основных участников в этой сфере.
Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.