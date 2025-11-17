«Китайцы» догнали АВТОВАЗ по продажам на российском рынке

Аналитик Целиков: концерн Great Wall почти догнал АвтоВАЗ по доле на рынке РФ

В октябре на российском рынке автомобилей наблюдается значительный дисбаланс в пользу четырех ведущих компаний, которые занимают более 70% от общего числа продаж.

По данным, представленным Сергеем Целиковым из «Автостата», наибольшая доля пришлась на АВТОВАЗ – 21,1% или 34 983 проданных автомобиля, включая 33,2 тысячи машин марки Lada и 1,7 тысячи Xcite.

На втором месте находится Great Wall Motor, с долей 17,5% и 29 021 автомобилем, основной вклад в который внес бренд Haval (26,1 тысячи машин), а также среди прочих марки Tank, GWM Poer, Wey и электрическая Ora.

Два крупных китайских пула показали почти идентичные результаты. Группа Chery с брендами Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo и Kaiyi, а также с российским брендом Tenet, который производит кроссоверы на базе Chery, реализовала 27 089 автомобилей, что соотвествует доле в 16,3% рынка.

Блок Geely Group и белорусская Belgee также продали 27 081 автомобиль, что соответствует 16,3%. Основной объем составили продажи марок Geely (14,2 тысячи) и Belgee (10,8 тысячи), а также автомобилей Livan, Knewstar, Lynk & Co, Zeekr, Volvo и Lotus.

Таким образом, рынок почти полностью распределен между четырьмя сильными игроками, и китайские концерны уверенно утвердились в роли основных участников в этой сфере.

