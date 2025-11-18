Geely запустила линейку просторных и хорошо оснащенных семейных минивэнов

Geely анонсировала минивэн Galaxy V900, премьера которого пройдет 21 ноября

Geely Galaxy анонсировала запуск новой серии премиальных минивэнов Galaxy V, открывающейся моделью V900, которая будет представлена 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

Новая линейка добавляется к существующим сериям M, E, L и A, а также моделям Starship и Starlight. В900 имеет гибридную структуру EREV и будет позиционироваться как аналог электрического LEVC L380, но под маркой Geely Galaxy.

Согласно информации, V900 оснащен 1,5-литровым удлинителем хода мощностью 120 кВт и предлагается с двумя вариантами батарей: 50 кВт·ч от CATL и 43,3 кВт·ч от CALB. Запас хода на электротяге в зависимости от версии составляет до 202 или 172 км (по методике CLTC).

Geely Galaxy V900

Дизайн V900 унаследован от L380, включая раздвижные двери, плоскую крышу и черные стойки, но также содержит шильдики LEVC. Модель выделяется наличием лидара на крыше, крупной решеткой с встраиваемыми фарами и более высоко расположенными дневными ходовыми огнями, а также активным воздухозаборником.

Габариты V900 составляют 5360х1998х1940 мм, что немного больше, чем у Li Mega. Внутри предлагаются компоновки сидений 2+2+2 или 2+2+2+2. Длина багажника достигает 919 мм в шестиместной версии и 347 мм в восьмиместной, четвертый ряд сидений складывается в ровный пол. В зависимости от конфигурации, масса колеблется от 2910 до 3030 кг, с максимальным значением до 3660 кг. Максимальная скорость составляет 190 км/ч.

