Популярный внедорожник получил важное обновление для России

В РФ в продажу выйдет Tank 400 2025 года с улучшенной медиасистемой

Изменение коснулось максимальной комплектации Tank 400 под названием Premium. Вскоре в продажу поступит версия 2025 модельного года, которая будет поддерживать функционал «Яндекс Авто», включая сервисы «Карты», «Музыка» и «Книги», а также голосового помощника, способного распознавать 800 команд.

Кроме того, внедорожник сможет обновляться «по воздуху» благодаря системе OTA. О начале продаж комплектации Tank 400 Premium 2025 будет сообщено позже.

Ее стоимость ее составит 6 099 000 рублей с НДС. Для сравнения, модель предыдущего года в аналогичной комплектации стоит 5 899 000 рублей без скидок.

Интересно, что владельцы ранее выпущенных внедорожников «Тэнк» смогут обновить программное обеспечение с 17 ноября. Эта услуга обойдется в 39 900 рублей. Информация о возможности установки обновления станет доступна через фирменное приложение GWM.

В настоящее время Tank 400 предлагается в двух комплектациях: Adventure по цене 5 399 000 рублей и Premium за 5 899 000 рублей. Обе версии имеют 2,0-литровый двигатель мощностью 245 лошадиных сил, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

О старте продаж обновленной модели будет объявлено дополнительно.

