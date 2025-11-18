#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 400
18 ноября
Популярный внедорожник получил важное обновление для России
В РФ в продажу выйдет Tank 400 2025 года с...
Ural Neo 500
18 ноября
Выпуск классических Уралов «заморожен» — что дальше?
Бренд Ural приостановил выпуск традиционных...
Названы главные минусы автомобилей УАЗ
18 ноября
Названы главные минусы автомобилей УАЗ
Эксперт Кузин перечислил 12 недостатков...

Популярный внедорожник получил важное обновление для России

В РФ в продажу выйдет Tank 400 2025 года с улучшенной медиасистемой

Изменение коснулось максимальной комплектации Tank 400 под названием Premium. Вскоре в продажу поступит версия 2025 модельного года, которая будет поддерживать функционал «Яндекс Авто», включая сервисы «Карты», «Музыка» и «Книги», а также голосового помощника, способного распознавать 800 команд.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Кроме того, внедорожник сможет обновляться «по воздуху» благодаря системе OTA. О начале продаж комплектации Tank 400 Premium 2025 будет сообщено позже.

Ее стоимость ее составит 6 099 000 рублей с НДС. Для сравнения, модель предыдущего года в аналогичной комплектации стоит 5 899 000 рублей без скидок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Tank 400
Tank 400

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Интересно, что владельцы ранее выпущенных внедорожников «Тэнк» смогут обновить программное обеспечение с 17 ноября. Эта услуга обойдется в 39 900 рублей. Информация о возможности установки обновления станет доступна через фирменное приложение GWM.

В настоящее время Tank 400 предлагается в двух комплектациях: Adventure по цене 5 399 000 рублей и Premium за 5 899 000 рублей. Обе версии имеют 2,0-литровый двигатель мощностью 245 лошадиных сил, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Tank 400
Tank 400

О старте продаж обновленной модели будет объявлено дополнительно.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  пресс-служба Tank
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Tank
18.11.2025 
Фото:Tank
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 400

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв