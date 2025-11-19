#
Geely Emgrand
19 ноября
Недорогой автомобиль крупнее Весты обновился: известны цены
В КНР начались продажи нового Geely Emgrand по...
Бывшие автозаводы GM и Volkswagen получат почти 90 млрд рублей на новую жизнь
19 ноября
Бывшие автозаводы GM и Volkswagen получат почти 90 млрд рублей на новую жизнь
Группа АГР инвестирует в локализацию на...
VIP-автосалон
19 ноября
В России выросли продажи супердорогих авто с пробегом: какие модели популярны
«Авито Авто»: в России идет оживление спроса на...

Недорогой автомобиль крупнее Весты обновился: известны цены

В КНР начались продажи нового Geely Emgrand по цене от 750 тысяч рублей

Geely запустила продажи седана Emgrand пятого поколения на рынке Китая. Эта модель претерпела значительные изменения по сравнению с четвертым поколением, доступным в России, включая обновление платформы, размеров, оснащения и силовых агрегатов, при этом сохранив статус бюджетного автомобиля.

Новый Emgrand построен на модульной платформе BMA Evo, и его длина теперь составляет 4815 мм, что на 177 мм больше, чем у предыдущей версии. Ширина достигает 1885 мм (+63 мм), высота – 1480 мм (+20 мм), а колесная база увеличилась до 2755 мм (+105 мм).

В линейке двигателей присутствует атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 120 л.с., который работает с вариатором, а также новый турбированный двигатель мощностью 181 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В Китае новый Emgrand доступен в четырех комплектациях. Модели с атмосферным двигателем стоят от 74,9 до 79,9 тыс. юаней (около 855-910 тыс. руб.), хотя с учетом стартовых скидок цены начинаются от 65,9 тыс. юаней (примерно 750 тыс. руб.). Турбированные версии оцениваются от 87,9 до 91,9 тыс. юаней (приблизительно 1-1,05 млн руб.).

В России Emgrand доступен под брендом Geely, где цены начинаются от 2,4 млн рублей (без учета скидок и акций), а также под маркой Belgee под именем S50, который стоит от 1,85 млн рублей.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
Geely Emgrand
Geely Emgrand
Geely Emgrand
Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
19.11.2025 
Фото:Autohome
