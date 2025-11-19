Недорогой автомобиль крупнее Весты обновился: известны цены

В КНР начались продажи нового Geely Emgrand по цене от 750 тысяч рублей

Geely запустила продажи седана Emgrand пятого поколения на рынке Китая. Эта модель претерпела значительные изменения по сравнению с четвертым поколением, доступным в России, включая обновление платформы, размеров, оснащения и силовых агрегатов, при этом сохранив статус бюджетного автомобиля.

Новый Emgrand построен на модульной платформе BMA Evo, и его длина теперь составляет 4815 мм, что на 177 мм больше, чем у предыдущей версии. Ширина достигает 1885 мм (+63 мм), высота – 1480 мм (+20 мм), а колесная база увеличилась до 2755 мм (+105 мм).

В линейке двигателей присутствует атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 120 л.с., который работает с вариатором, а также новый турбированный двигатель мощностью 181 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В Китае новый Emgrand доступен в четырех комплектациях. Модели с атмосферным двигателем стоят от 74,9 до 79,9 тыс. юаней (около 855-910 тыс. руб.), хотя с учетом стартовых скидок цены начинаются от 65,9 тыс. юаней (примерно 750 тыс. руб.). Турбированные версии оцениваются от 87,9 до 91,9 тыс. юаней (приблизительно 1-1,05 млн руб.).

В России Emgrand доступен под брендом Geely, где цены начинаются от 2,4 млн рублей (без учета скидок и акций), а также под маркой Belgee под именем S50, который стоит от 1,85 млн рублей.

