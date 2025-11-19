Авито Авто анонсировала проведение федерального «Авто Саммита»
27 ноября 2025 года в Москве состоится первый «Авто Саммит», организованный Авито Авто, где ожидается участие ключевых представителей отрасли, смежных сфер, а также регулирующих органов. Основными темами обсуждения станут современные тренды, включая цифровую трансформацию, изменения в поведении потребителей и внедрение искусственного интеллекта в бизнес.
Центром мероприятия станет панельная дискуссия под названием «Автомобильный рынок России до 2028 года», в которой примут участие ключевые фигуры рынка, в числе которых Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито, Ирина Франк, генеральный директор и соучредитель компании FRANK AUTO, и другие. Эксперты рассмотрят текущую ситуацию в отрасли и ожидаемые в ближайшей перспективе структурные изменения.
Среди ключевых тем – рентабельность и оптимизация дилерского бизнеса, трансформация каналов продаж. В рамках дискуссии спикеры обсудят будущее офлайн- и онлайн-моделей автобизнеса: какая станет доминирующей и какой будет роль дилера. Внимание будет уделено также новым источникам поступления автомобилей, финансовым инструментам и внедрению ИИ в бизнес-процессы.
Отдельная сессия будет посвящена государственной политике в регулировании авторынка, включая изменения в законодательстве и меры поддержки для дилеров. Кроме того, эксперты представят существующие цифровые решения и обсудят лучшие практики в автобизнесе.
«Цель "Авто Саммита" – создать открытый диалог между главными игроками рынка, что поможет находить совместные инструменты для адаптации и роста автобизнеса в новых условиях. Формат мероприятия даст возможность рассматривать рынок с учетом международных трендов и инновационных практик. Это событие является важной частью нашей работы по поддержке профессионалов и развитию автомобильной отрасли», – отметил Андрей Ковалев.
Конференция пройдет в офлайн-формате в конгресс-центре Connect по адресу 5-й Донской проезд, 17, а онлайн-трансляция будет доступна на сайте мероприятия. Подробности можно узнать по специальной ссылке.
Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.
