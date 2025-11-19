#
Ввоз новых легковушек в Россию резко упал

«Автостат»: ввоз новых легковых авто в РФ снизился на 64%

За первые 10 месяцев 2025 года в Россию было ввезено 290 тысяч новых легковых автомобилей, что на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале 19 ноября.

По его словам, основными факторами, способствующими снижению импорта, стали спад в российском авторынке на 20%, наличие значительных запасов машин, оставшихся с прошлого года, и рост объемов сборки автомобилей на территории России. Из общего объема импорта физическими лицами (с льготным утильсбором) было ввезено чуть более трети новых автомобилей (36%).

Импорт автомобилей из Китая сократился на 68%, составив 210 тысяч единиц, при этом на Китай приходится 72,5% общего объема поставок. Также стоит отметить, что транзит автомобилей через Киргизию уменьшился на 52,5% и составил 32,5 тыс. штук (11,2% от общего импорта).

На Южную Корею и Белоруссию приходится по 4,3% от общего объема поставок, что составляет около 12,5 тыс. машин. Казахстан также попал в пятерку стран-экспортеров с 3,5% – с начала года в Россию ввезли 10 тыс. новых легковых автомобилей. Целиков также добавил, что почти 70% всех импортируемых новых автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.11.2025 
