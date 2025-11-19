Половина «китайцев» для российского рынка будет собрана в РФ
Ожидается, что около половины китайских легковых автомобилей, реализованных в России в декабре 2025 года, будут собраны в РФ, согласно прогнозу «Газпромбанк автолизинга».
По данным компании, в октябре 2023 года доля автомобилей, произведенных в России, достигла 43% от общего числа продаж китайских марок (34,5 тыс. автомобилей). В сентябре этот показатель составил 41%, в то время как год назад он был равен 21%. Увеличению доли китайских автомобилей местной сборки способствует рост ставок утилизационного сбора.
Наибольшей популярностью среди китайских автомобилей с российской сборкой по-прежнему пользуются машины марки Haval. В октябре из 26,1 тыс. проданных автомобилей этой марки 24,2 тыс. (93%) были собраны в России. На втором месте находится Chery с 4,1 тыс. автомобилей, из которых 63% имеют российский VIN. Замыкает тройку лидеров бренд Voyah, 87% гибридов которого производится в Липецкой области.
По словам Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга», несмотря на представленный широкий ассортимент китайских марок, только два концерна –GWM (бренд Haval) и Chery (включает Exeed, Jaecoo и Jetour) – составляют более 90% всех продаж.
Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.
