Автомобили этого надежного японского бренда попали под отзыв: подробности

Компания Honda отзывает 257 тысяч авто в США из-за проблем с ПО

Японская компания Honda сообщила о намерении отозвать более 250 тысяч автомобилей из-за неполадок в программном обеспечении, что может привести к утрате контроля водителем и повысить риск аварий.

Как стало известно от телеканала CBS News, под отзыв попадают гибридные модели Honda Accord, выпущенные в 2023-2025 годах.

Представители компании отметили, что дилеры бесплатно перепрограммируют неисправное ПО, чтобы устранить неполадки. Владельцам попавших под отзыв автомобилей будет отправлено уведомление в 2026 году.

Honda Accord

