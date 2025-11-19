#
>
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Автомобили этого надежного японского бренда попали под отзыв: подробности

Компания Honda отзывает 257 тысяч авто в США из-за проблем с ПО

Японская компания Honda сообщила о намерении отозвать более 250 тысяч автомобилей из-за неполадок в программном обеспечении, что может привести к утрате контроля водителем и повысить риск аварий.

Как стало известно от телеканала CBS News, под отзыв попадают гибридные модели Honda Accord, выпущенные в 2023-2025 годах.

Представители компании отметили, что дилеры бесплатно перепрограммируют неисправное ПО, чтобы устранить неполадки. Владельцам попавших под отзыв автомобилей будет отправлено уведомление в 2026 году.

Honda Accord
Honda Accord
Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Источник:  CBS News
Ушакова Ирина
Фото:Honda
19.11.2025 
Фото:Honda
