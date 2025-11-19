Автомобили этого надежного японского бренда попали под отзыв: подробности
Японская компания Honda сообщила о намерении отозвать более 250 тысяч автомобилей из-за неполадок в программном обеспечении, что может привести к утрате контроля водителем и повысить риск аварий.
Как стало известно от телеканала CBS News, под отзыв попадают гибридные модели Honda Accord, выпущенные в 2023-2025 годах.
Представители компании отметили, что дилеры бесплатно перепрограммируют неисправное ПО, чтобы устранить неполадки. Владельцам попавших под отзыв автомобилей будет отправлено уведомление в 2026 году.
