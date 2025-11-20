#
«За рулем» поздравляет работников транспорта с профессиональным праздником

20 ноября в России отмечают День работника транспорта

20 ноября в России отмечают День работника транспорта – профессиональный праздник, учрежденный в 2020 году приказом Минтранса РФ.

Этот день объединяет в себе множество специализированных праздников, которые посвящены различным секторам транспортной отрасли, и символизирует единство всех, кто обеспечивает движение и доставку товаров и людей по всей территории страны.

Дата праздника выбрана не случайно: 20 ноября связано с важным историческим событием 1809 года, когда император Александр I создал первое государственное управление водными и сухопутными коммуникациями, что положило начало государственной транспортной системе.

В настоящее время в транспортной сфере трудится около 4 млн человек, и их вклад очень важен. Они обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов, почты и жизненно необходимую поддержку для людей, живущих в удаленных и труднодоступных местах страны.

«За рулем» поздравляет всех работников транспорта, ведь от их профессионализма и ответственности во многом зависят стабильная работа и благополучие государства!

20.11.2025 
