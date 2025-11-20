«За рулем» поздравляет работников транспорта с профессиональным праздником
20 ноября в России отмечают День работника транспорта – профессиональный праздник, учрежденный в 2020 году приказом Минтранса РФ.
Этот день объединяет в себе множество специализированных праздников, которые посвящены различным секторам транспортной отрасли, и символизирует единство всех, кто обеспечивает движение и доставку товаров и людей по всей территории страны.
Дата праздника выбрана не случайно: 20 ноября связано с важным историческим событием 1809 года, когда император Александр I создал первое государственное управление водными и сухопутными коммуникациями, что положило начало государственной транспортной системе.
В настоящее время в транспортной сфере трудится около 4 млн человек, и их вклад очень важен. Они обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов, почты и жизненно необходимую поддержку для людей, живущих в удаленных и труднодоступных местах страны.
«За рулем» поздравляет всех работников транспорта, ведь от их профессионализма и ответственности во многом зависят стабильная работа и благополучие государства!
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.