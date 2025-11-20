#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Водителям рассказали, как защитить машину от крыс

Автоэксперт Осипов: Защитить авто от крыс поможет звуковой отпугиватель

С началом холодов крысы начинают искать теплые укрытия, включая автомобили. Чтобы защитить транспортное средство от этих грызунов, которые могут повредить электрические провода, автоэксперт Андрей Осипов рекомендует использовать звуковые отпугиватели.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Андрей Осипов, автоэксперт:

– Звуковые отпугиватели вполне доступны и стоят недорого. Питаются от батарейки или электрической сети автомобиля и достаточно эффективны.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Он советует владельцам гаражей тщательно герметизировать помещения, чтобы снизить вероятность появления крыс. Тем, кто оставляет автомобили на улице, стоит задуматься о приобретении недорогих ультразвуковых отпугивателей, которые работают от батареи или электричества автомобиля и обладают хорошей эффективностью.

Однако Осипов выразил сомнения по поводу действенности отпугивающих спреев, объясняя, что при нагреве мотора спрей быстро испаряется. Он рекомендует два метода защиты: герметизацию места хранения автомобиля или установку устройства, отгоняющего крыс.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  360.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 108
20.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1