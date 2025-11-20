Водителям рассказали, как защитить машину от крыс

Автоэксперт Осипов: Защитить авто от крыс поможет звуковой отпугиватель

С началом холодов крысы начинают искать теплые укрытия, включая автомобили. Чтобы защитить транспортное средство от этих грызунов, которые могут повредить электрические провода, автоэксперт Андрей Осипов рекомендует использовать звуковые отпугиватели.

Андрей Осипов, автоэксперт:

– Звуковые отпугиватели вполне доступны и стоят недорого. Питаются от батарейки или электрической сети автомобиля и достаточно эффективны.

Он советует владельцам гаражей тщательно герметизировать помещения, чтобы снизить вероятность появления крыс. Тем, кто оставляет автомобили на улице, стоит задуматься о приобретении недорогих ультразвуковых отпугивателей, которые работают от батареи или электричества автомобиля и обладают хорошей эффективностью.

Однако Осипов выразил сомнения по поводу действенности отпугивающих спреев, объясняя, что при нагреве мотора спрей быстро испаряется. Он рекомендует два метода защиты: герметизацию места хранения автомобиля или установку устройства, отгоняющего крыс.

