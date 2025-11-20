150 л.с., автомат: популярный кроссовер вышел в продажу после рестайлинга

Компания Belgee объявила в РФ о старте продаж обновленного X70

Компания Belgee сообщила о начале продаж обновленной модели кроссовера X70. Новый X70 будет доступен в России в пяти комплектациях: Active и Style с передним приводом, а также Style, Prestige и Prestige+ с полным приводом.

Базовая версия Active стоит 2 575 990 рублей, а версия Style оценена от 2 595 990 рублей. Версия Style с полным приводом обойдется от 2 670 990 рублей, в то время как модификации Prestige и Prestige+ имеют цены 2 870 990 и 2 945 990 рублей соответственно.

Снаружи рестайлинговый кроссовер отличается обновленной радиаторной решеткой и новыми линиями кузова. Что касается интерьера, Belgee X70 получил ряд новых функций, включая интеллектуальные системы безопасности, поддержку CarPlay, адаптивный климат-контроль и улучшенную шумоизоляцию.

Кроссовер, как в полноприводном, так и в переднеприводном исполнении, оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

