Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Как распознать бывшее такси и скрытый ремонт при покупке б/у авто

Эксперты: низкие цифры на одометре больше не являются гарантией удачной покупки

При выборе подержанного автомобиля многие покупатели продолжают верить в миф о «волшебных» цифрах пробега.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Однако, по мнению автоэкспертов издания Pravda.Ru, сегодня одометр – не самый надежный показатель. Машина с низким пробегом могла годами работать в такси или иметь за плечами серьезное ДТП, в то время как автомобиль с честными 200 тыс. км по трассе часто оказывается в лучшем состоянии.

Ключ к успешной покупке – комплексная оценка. Вместо того чтобы слепо доверять цифрам, важно обращать внимание на реальные «маркеры» износа. Считается, что для обычного водителя норма составляет от 10 до 30 тысяч километров в год – существенные отклонения в любую сторону требуют особого внимания.

При этом, сильно потертый руль и водительское сиденье при заявленных 30 тысячах км выдают обман лучше любой проверки. Не менее важно изучать историю автомобиля через специализированные сервисы, которые могут показать все сервисные записи, пробеги и возможные участия в ДТП.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Современные технологии значительно усложнили жизнь мошенникам. Хотя электронный одометр и можно скрутить, следы реального пробега часто остаются в электронных блоках управления автомобиля.

Таким образом, настоящую картину помогают составить не только визуальный осмотр и диагностика ключевых узлов, но и тщательная проверка по VIN-коду, которая стала новым стандартом для грамотного покупателя.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
20.11.2025 
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
