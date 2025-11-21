«Газпромнефть-СМ» представила моторные масла для современной сельскохозяйственной техники

«Газпромнефть – смазочные материалы» презентовала на 32-й Международной сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро» 40 моторных, трансмиссионных, гидравлических масел и антифризов, а также цифровые решения для современной сельхозтехники.

32-я Международная сельскохозяйственная выставка «ЮгАгро» в Краснодаре объединила в общей сложности свыше 600 компаний из разных регионов России и 14 стран мира.

«Газпромнефть-СМ» выступает традиционным поставщиком смазочных материалов для сельского хозяйства. Масла компании направлены на продление срока службы оборудования: они защищают механизмы от коррозии и пыли, предотвращают перегрев техники, а также снижают трение и износ движущихся деталей.

Также специалисты компании представили возможности эксперт-центров G-Profi Expert Center, сеть которых насчитывает уже 40 точек по всей стране. Современные лаборатории и цифровые системы предиктивной диагностики позволяют предприятиям в режиме реального времени следить за состоянием масел и оборудования, предотвращать неполадки и снижать затраты на обслуживание.

Цифровые технологии позволяют не только увеличить межсервисный интервал, но и минимизировать риски поломок, а также сделать работу сельскохозяйственной техники более эффективной. В результате это сказывается на урожайности и качестве продукции.

«Устойчивость аграрного сектора во многом зависит от надежности и долговечности машин и оборудования. Для обеспечения бесперебойной работы мы предоставляем предприятиям современные комплексные решения», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Компания «Газпромнефть-СМ» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания выпускает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынки на собственных заводах в Омске и Подмосковье.