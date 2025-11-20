Покупка машин с пробегом в кредит резко упала в РФ: называем цифры

Аналитик Целиков: Продажи авто с пробегом в кредит упали на 53% в России

В России в период с января по октябрь 2025 года было выдано 383 тысячи автокредитов на приобретение подержанных автомобилей, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На основании данных, предоставленных «Автостатом» и экспертами Frank RG, сокращение объема кредитования в денежном эквиваленте составило 57%, достигнув 472,3 млрд рублей.

Рекомендуем Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Аналитики связывают снижение выдачи кредитов с высоким уровнем процентных ставок. К марту ставка возросла до 26,7%, летом сохранялась на этом уровне и начала снижаться только осенью, в октябре средняя ставка на кредиты при покупке подержанных автомобилей составила 23,4%.

Также одной из причин падения стало падение уровня одобрения кредитов, которое в начале года опустилось до 19%, что означало, что банки отказывали четырем из пяти заявителей. На данный момент уровень одобрения увеличился до 30%. Тем не менее, в октябре доля кредитных продаж на рынке автомобилей с пробегом составила всего 8,3%.

«Более двух третей сделок происходит преимущественно «из рук в руки» или через перекупщиков, что практически одно и то же. Поэтому основными источниками финансирования остаются личные сбережения, займы у друзей и родственников, а также потребительские кредиты без залога автомобиля», – прокомментировал Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

«За рулем» можно читать и в MAX