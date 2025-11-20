Как сильно авторынок просядет в ноябре: ответ эксперта
Продажа новых автомобилей в России в ноябре, вероятно, окажется значительно ниже показателей октября. Это подтверждают предварительные данные и результаты опросов, проведенных аналитическим агентством «Автостат», о которых сообщил его глава Сергей Целиков.
По опросу, средний ожидаемый объем продаж в ноябре составляет порядка 150 тысяч автомобилей, что на 10% меньше, чем в октябре. Однако данные за первые две недели месяца показывают еще более значительное сокращение: если текущая динамика сохранится, объем рынка может составить около 130-135 тысяч автомобилей, что свидетельствует о 20%-ном снижении по сравнению с октябрем.
Аналитики отметили, что октябрь 2025 года стал пиковым месяцем: его показатели не будут превышены до конца года. В целом, по прогнозам экспертов, по итогам 2025 года рынок новых легковых автомобилей может составить около 1,3 млн единиц, что примерно на 17% ниже по сравнению с предыдущим годом, когда было продано 1,57 млн автомобилей.
Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.
