Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Как сильно авторынок просядет в ноябре: ответ эксперта

«Автостат»: продажи новых машин в РФ в ноябре могут оказаться ниже октябрьских

Продажа новых автомобилей в России в ноябре, вероятно, окажется значительно ниже показателей октября. Это подтверждают предварительные данные и результаты опросов, проведенных аналитическим агентством «Автостат», о которых сообщил его глава Сергей Целиков.

Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

По опросу, средний ожидаемый объем продаж в ноябре составляет порядка 150 тысяч автомобилей, что на 10% меньше, чем в октябре. Однако данные за первые две недели месяца показывают еще более значительное сокращение: если текущая динамика сохранится, объем рынка может составить около 130-135 тысяч автомобилей, что свидетельствует о 20%-ном снижении по сравнению с октябрем.

Аналитики отметили, что октябрь 2025 года стал пиковым месяцем: его показатели не будут превышены до конца года. В целом, по прогнозам экспертов, по итогам 2025 года рынок новых легковых автомобилей может составить около 1,3 млн единиц, что примерно на 17% ниже по сравнению с предыдущим годом, когда было продано 1,57 млн автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
20.11.2025 
Фото:Depositphotos
