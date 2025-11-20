Водителям предложили давать бесплатную парковку за несправедливые штрафы
В ГД РФ внесли предложение давать бесплатную парковку сроком на один месяц для водителей, которым ошибочно выписали штраф за нарушение ПДД. Письмо с этой инициативой направила группа депутатов от фракции «Новые люди» главе Минтранса Андрею Никитину.
Депутаты указали на растущее число случаев, когда штрафы выносятся без действительного нарушения правил, что вынуждает граждан отменять постановления в судебном порядке. Они отметили, что водителям не возмещаются расходы на судебные иски, а также затраченные время, усилия и моральный вред.
Авторы инициативы добавили, что внедрение данного предложения «не только предоставит законопослушным водителям, которых безосновательно обвиняют в нарушениях, значительное возмещение неудобств, но и повысит безопасность дорожного движения».
Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
|
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
|
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.