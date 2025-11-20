Водителям предложили давать бесплатную парковку за несправедливые штрафы

В Госдуме предложили возмещать водителям ошибочные штрафы бесплатной парковкой

В ГД РФ внесли предложение давать бесплатную парковку сроком на один месяц для водителей, которым ошибочно выписали штраф за нарушение ПДД. Письмо с этой инициативой направила группа депутатов от фракции «Новые люди» главе Минтранса Андрею Никитину.

Депутаты указали на растущее число случаев, когда штрафы выносятся без действительного нарушения правил, что вынуждает граждан отменять постановления в судебном порядке. Они отметили, что водителям не возмещаются расходы на судебные иски, а также затраченные время, усилия и моральный вред.

Авторы инициативы добавили, что внедрение данного предложения «не только предоставит законопослушным водителям, которых безосновательно обвиняют в нарушениях, значительное возмещение неудобств, но и повысит безопасность дорожного движения».

