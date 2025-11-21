Выпуск новых дизельных моторов наладили в России

В Нижнем Новгороде стартовало серийное производство дизельного мотора G 2.5

Группа компаний «Современные транспортные технологии» сообщила о начале серийного производства дизельного мотора G 2.5 в Нижнем Новгороде. Информация была обнародована в официальном сообществе компании на платформе «ВКонтакте».

Производственные мощности занимают 20 тысяч квадратных метров и функционируют в полностью автоматизированном режиме. В этом процессе используются роботизированные комплексы для перемещения деталей, а автоматизация отвечает за сборку и контроль характеристик. MES-система и машинное зрение обеспечивают высокую точность на каждом этапе производства. Сборочные роботы выполняют 14 основных операций, а внедренная система «умного стеллажа» помогает оператору, подсвечивая необходимые детали, тем самым снижая вероятность ошибок.

Предусмотрено изготовление нескольких модификаций 2,5-литрового дизельного мотора мощностью 149,6 л.с. Все они соответствуют экологическому стандарту «Евро-5» и отличаются навесным оборудованием, формой поддона картера и величиной максимального крутящего момента.

Так, версия G51A дополняется 5-ступенчатой коробкой передач, тогда как варианты G51B, G51C и G51D предназначены для 6-ступенчатой трансмиссии. Моторы с индексом «B» созданы для среднетоннажных бескапотных грузовиков «Валдай 8», тогда как моторы с индексом «C» устанавливаются на «Газель NN» и «Соболь NN», а версия «D» предназначена для автобусов Citymax 8.

В скором времени ожидаются новые версии G 2.5 с мощностью до 190 л.с. соответствующие шестому экоклассу, предназначенные для специальной техники и дизель-генераторов. На автомобили с моторами G 2.5 предоставляется гарантия сроком до 4 лет или 200 тысяч км пробега. На сегодня уже более 50 тысяч автомобилей с дизельными двигателями G-серии вышли на дороги.

Проект реализуется компанией «Нижегородские грузовые автомобили» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Программа по локализации проходит в несколько этапов, часть из которых уже завершена. В частности, уже смонтирована линия для обработки распредвалов, а отливки ключевых частей двигателя начнут производиться непосредственно на заводской площадке в Нижнем Новгороде.

Компоненты, такие как ЭБУ, топливная аппаратура и стартеры, поставляются российскими производителями. В итоге уровень локализации моторов должен достичь 80% после завершения всех этапов производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube