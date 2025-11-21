#
Почему китайским авто надо вернуть физические кнопки: ответ представителя GAC

В компании GAC объяснили, почему не откажутся от кнопок в своих машинах

Китайская компания GAC будет сохранять физические кнопки и клавиши в своих автомобилях.

Как сообщил 20 ноября технический директор GAC International Мамато Кацумато, это решение обусловлено требованиями безопасности.

Он отметил, что, хотя дисплеи и экраны становятся популярными среди молодого поколения, некоторые функции управления автомобилем должны оставаться доступными через физические кнопки.

В частности, это касается включения аварийной сигнализации, а также управления обогревом и обдувом стекол.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
21.11.2025 
Фото:freepik / rawpixel.com
