Почему китайским авто надо вернуть физические кнопки: ответ представителя GAC
Китайская компания GAC будет сохранять физические кнопки и клавиши в своих автомобилях.
Как сообщил 20 ноября технический директор GAC International Мамато Кацумато, это решение обусловлено требованиями безопасности.
Он отметил, что, хотя дисплеи и экраны становятся популярными среди молодого поколения, некоторые функции управления автомобилем должны оставаться доступными через физические кнопки.
В частности, это касается включения аварийной сигнализации, а также управления обогревом и обдувом стекол.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.
