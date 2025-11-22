На этом форуме станет известно, как искусственный интеллект изменит авторынок РФ

«АВТОСТАТ»: Форум «ИИ-революция в автобизнесе – 2025» состоится 4 декабря

4 декабря агентство «АВТОСТАТ» проведет новый форум, который призван помочь совершить технологическую революцию в автобизнесе. Знакомая всем конференция «IT-революция» получила обновления и теперь называется «ИИ-революция в автобизнесе – 2025». Она будет посвящена IT- и AI-решениям в автомобильной отрасли.

Что ждет участников и гостей форума на этот раз? Эксперты обсудят применение искусственного интеллекта на практике, в частности, будут разобраны реальные кейсы внедрения: от чат-ботов до предиктивной аналитики склада запчастей. Кроме того, специалисты рассмотрят AI-инструменты для автоматизации продаж, сервиса и маркетинга, которые можно применить уже сейчас.

Также эксперты агентства «АВТОСТАТ» проведут конкурс ИИ-решений для автобизнеса. Кстати, еще есть возможность принять в нем участие!

Отдельное внимание будет уделено законодательству и безопасности. Спикеры ответят на самые сложные вопросы: кто несет ответственность за решение, принятое ИИ, и как работать с персональными данными? Также участников ждет экспертный анализ законодательных инициатив в сфере AI на 2025 год.

Помимо этого, разберем кейсы работы ИИ с поиском и картами, например, проанализируем изменения алгоритмов поисковых систем. Наряду с этим на форуме можно узнать, как AI помогает привлекать клиентов из Google Maps, Яндекс Карт и навигаторов.

Форум «ИИ-революция в автобизнесе – 2025» будет интересен маркетологам и руководителям digital-направлений, руководителям автосервисов, производителям, автодилерам и представителям IT-инструментов. Ну и, конечно, же всем тем, кто идет в ногу со временем и готов повышать свои продажи современными методами.