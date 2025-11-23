#
Почти каждый автомобиль теперь может быть оснащен ИИ-ассистентом: что он умеет?

Google представила обновление Android Auto с интеграцией нейросети Gemini

Компания Google анонсировала значительное обновление для Android Auto, которое включает интеграцию нейросети Gemini.

Эта умная платформа обладает возможностями личного помощника и может выступать в роли гида по ранее незнакомым городам, добавляя ряд полезных функций.

Gemini будет доступен в Android Auto на 45 языках по всему миру. Для использования обновления пользователи должны установить помощника Gemini вместо «Ассистента Google». После загрузки нового Android Auto на экране мультимедийной системы автомобиля появится предложение активировать Gemini.

Бот сможет выполнять множество задач с голосовым управлением, например, проверять почту Gmail, читать сообщения, создавать «дорожные» плейлисты и отправлять сообщения определённым контактам, сообщая о задержках в пути.

Также улучшится взаимодействие с картами: Gemini сможет озвучивать отзывы о ресторанах, добавлять понравившиеся места в маршрут, рекомендовать альтернативные заведения и выполнять функции гида.

В режиме Gemini Live пользователи смогут общаться с ботом не только через команды, но и в формате беседы. Функциональность нейросети в Android Auto схожа с её работой в «Картах» после недавнего обновления.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Источник:  Google
Лежнин Роман
Фото:Google
23.11.2025 
Фото:Google
