Обычная Нива-трехдверка? А вот и нет!
Иномарка за 500 тысяч рублей — рассказываем, стоит ли связываться
Зимний марафон — как укротить передний привод на льду

Инструкторы по безопасности раскрыли секреты управления автомобилем на льду

С приходом зимы переднеприводные автомобили, столь привычные в городе, демонстрируют свой характер, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Они уверенно держат траекторию, но на льду и укатанном снегу могут преподнести сюрпризы. Основная сложность кроется в двойной нагрузке на передние колеса, которые одновременно и тянут машину, и задают направление. Это часто приводит к неожиданным срывам, особенно когда задняя ось теряет сцепление.

Главная ошибка многих водителей – резкий сброс газа в заносе, который только усугубляет ситуацию. Для выправления сноса передней оси, наоборот, нужно плавно убрать тягу и скорректировать руление.

На скользких спусках эксперты настоятельно рекомендуют максимально использовать торможение двигателем, что значительно снижает риск опасного скольжения.

Это позволяет сохранять контроль, в то время как резкое нажатие на педаль тормоза может привести к блокировке колес и потере управляемости.

Таким образом, уверенное вождение достигается не резкими маневрами, а точным дозированием тяги, своевременным торможением двигателем и спокойной работой рулем.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

