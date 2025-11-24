У россиян растет интерес к новым мотоциклам
В октябре 2025 года в России было реализовано 2355 новых мотоциклов, что на 13% превышает показатели того же периода прошлого года.
По информации экспертов агентства, китайские марки составили «львиную долю» продаж, заняв 69% этого сегмента. Следующими по популярности оказались индийские мотоциклы с долей в 7,2% и японские марки с 6,6%.
Лидером среди новых мотоциклов стал бренд Regulmoto, который реализовал 359 единиц, за ним следует Motoland с 236 проданными экземплярами, а третье место занимает Voge с результатом 153 мотоцикла. В пятерку также вошли Racer и Kayo, продажи которых составили 136 и 121 экземпляр соответственно.
В модельном рейтинге первую позицию занял Motoland XF300, проданный в количестве 198 штук. За ним следуют Racer RC300 (61 шт.), новинка Zontes ZT368T (49 шт.), Voge DS (45 шт.) и Regulmoto Sport (41 шт.).
