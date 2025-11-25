Долгий простой машины: чем он опасен

Эксперт Стрельбицкий объяснил, почему важно ездить на автомобиле регулярно

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», рассказал, почему важно регулярно использовать автомобиль.

«Современный автомобиль – это сложная система, где каждый узел рассчитан на постоянную работу. Оставляя машину "в спящем режиме" на недели и месяцы, мы сокращаем ее ресурс. Если есть острая необходимость не эксплуатировать машину более 2-3 недель, необходимо проводить целый комплекс мероприятий, известных как " консервация автомобиля " », – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что аккумулятор не выдерживает длительных простоев – современные аккумуляторные батареи теряют заряд даже при выключенном зажигании из-за питания сигнализации, бортового компьютера и телематики, что может составлять до 50 мАч. При простое в 3-4 недели напряжение может упасть ниже 12,4 В, что делает невозможным запуск двигателя и запускает процесс сульфатации пластин, что можно сравнить с «раком» аккумулятора, так как он незаметно губит его за один-два сезона.

Масло и уплотнения стареют из-за отсутствия движения. При стоящем автомобиле масло не достигает рабочей температуры, что приводит к накоплению конденсата в картере и образованию кислоты, разъедающей сальники и прокладки. Автопроизводители советуют, чтобы автомобиль проезжал не менее 30 км каждые две недели для нормальной циркуляции масла и удаления влаги.

Тормоза и подвеска также страдают от длительного простоя; тормозные диски начинают покрываться коррозией уже через 10-14 дней. После некоторого времени пыльники амортизаторов и направляющих суппортов высыхают, а резиновые втулки и сайлентблоки подвержены трещинам.

Что касается электроники, то она может «засыпать» и показывать ошибки, так как блоки управления переходят в спящий режим и теряют калибровку, что приводит к ошибкам ABS, ESP и мультимедиа через месяц без движения.

Специалист рекомендует каждые 10-14 дней совершать поездки длиной более 30 км с прогревом двигателя до 90°C. Также стоит подзаряжать аккумулятор раз в три недели при отсутствии движения. Лучше всего хранить автомобиль в сухом гараже при температуре выше +5 °C.

