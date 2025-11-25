#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Долгий простой машины: чем он опасен

Эксперт Стрельбицкий объяснил, почему важно ездить на автомобиле регулярно

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», рассказал, почему важно регулярно использовать автомобиль.

Рекомендуем
Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?
«Современный автомобиль – это сложная система, где каждый узел рассчитан на постоянную работу. Оставляя машину "в спящем режиме" на недели и месяцы, мы сокращаем ее ресурс. Если есть острая необходимость не эксплуатировать машину более 2-3 недель, необходимо проводить целый комплекс мероприятий, известных как "консервация автомобиля"», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что аккумулятор не выдерживает длительных простоев – современные аккумуляторные батареи теряют заряд даже при выключенном зажигании из-за питания сигнализации, бортового компьютера и телематики, что может составлять до 50 мАч. При простое в 3-4 недели напряжение может упасть ниже 12,4 В, что делает невозможным запуск двигателя и запускает процесс сульфатации пластин, что можно сравнить с «раком» аккумулятора, так как он незаметно губит его за один-два сезона.

Масло и уплотнения стареют из-за отсутствия движения. При стоящем автомобиле масло не достигает рабочей температуры, что приводит к накоплению конденсата в картере и образованию кислоты, разъедающей сальники и прокладки. Автопроизводители советуют, чтобы автомобиль проезжал не менее 30 км каждые две недели для нормальной циркуляции масла и удаления влаги.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тормоза и подвеска также страдают от длительного простоя; тормозные диски начинают покрываться коррозией уже через 10-14 дней. После некоторого времени пыльники амортизаторов и направляющих суппортов высыхают, а резиновые втулки и сайлентблоки подвержены трещинам.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Что касается электроники, то она может «засыпать» и показывать ошибки, так как блоки управления переходят в спящий режим и теряют калибровку, что приводит к ошибкам ABS, ESP и мультимедиа через месяц без движения.

Специалист рекомендует каждые 10-14 дней совершать поездки длиной более 30 км с прогревом двигателя до 90°C. Также стоит подзаряжать аккумулятор раз в три недели при отсутствии движения. Лучше всего хранить автомобиль в сухом гараже при температуре выше +5 °C.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
25.11.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0