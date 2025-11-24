#
Доступные аналоги Kia и Hyundai подорожали: называем цены

В России выросли цены на автомобили Solaris 2025 модельного года

В России отмечен рост цен на автомобили Solaris, производимые на ранее действовавшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. По данным CARgument, стоимость авто выросла на 4%.

Рост цен коснулся автомобилей, выпущенных в 2025 году. Актуальные цены на Solaris HC варьируются от 1,98 млн до 3,15 млн рублей. Модель Solaris KRX стоит от 1,96 до 2,9 млн рублей, а Solaris KRS продается по цене от 1,96 до 2,82 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

Источник:  Телеграм-канал Олега Мосеева
Ушакова Ирина
