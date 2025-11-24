#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Без психиатра — не покупать»: брать авто с рук стало опасно
24 ноября
«Без психиатра — не покупать»: брать авто с рук стало опасно
Эксперт Моржаретто: россиянам начали продавать...
Belgee S50
24 ноября
От 1,35 млн рублей: на покупку авто популярной марки ввели особые условия
Ряд моделей бренда Belgee резко подешевел в...
УАЗ СГР Экспедиция
24 ноября
Легендарный отечественный автомобиль временно сняли с производства: причины
УАЗ приостановил выпуск экспедиционных...

Легендарный отечественный автомобиль временно сняли с производства: причины

УАЗ приостановил выпуск экспедиционных «буханок»

Ульяновский автомобильный завод временно приостановил производство экспедиционной версии «буханки».

УАЗ СГР Экспедиция
УАЗ СГР Экспедиция

Рекомендуем
Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

Дилеры УАЗа сообщили, что поставки этих автомобилей прекращены. В пресс-службе производителя также подтвердили эту информацию.

«Версия №УАЗ СГР Экспедиция" с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства в связи со сменой поставщика навесного оборудования. В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Данная модификация вернется на конвейер ориентировочно в феврале следующего года», – сказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.
УАЗ СГР Экспедиция
УАЗ СГР Экспедиция
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Экспедиционный внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой. Привод – подключаемый полный. Цена этой версии, без учета специальных предложений и скидок, составляет 1 860 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 50
24.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ СГР

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв