Легендарный отечественный автомобиль временно сняли с производства: причины

УАЗ приостановил выпуск экспедиционных «буханок»

Ульяновский автомобильный завод временно приостановил производство экспедиционной версии «буханки».

УАЗ СГР Экспедиция

Дилеры УАЗа сообщили, что поставки этих автомобилей прекращены. В пресс-службе производителя также подтвердили эту информацию.

«Версия №УАЗ СГР Экспедиция" с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства в связи со сменой поставщика навесного оборудования. В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Данная модификация вернется на конвейер ориентировочно в феврале следующего года», – сказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

УАЗ СГР Экспедиция

Экспедиционный внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой. Привод – подключаемый полный. Цена этой версии, без учета специальных предложений и скидок, составляет 1 860 000 рублей.

