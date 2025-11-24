Легендарный отечественный автомобиль временно сняли с производства: причины
УАЗ приостановил выпуск экспедиционных «буханок»
Ульяновский автомобильный завод временно приостановил производство экспедиционной версии «буханки».
УАЗ СГР Экспедиция
Дилеры УАЗа сообщили, что поставки этих автомобилей прекращены. В пресс-службе производителя также подтвердили эту информацию.
«Версия №УАЗ СГР Экспедиция" с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства в связи со сменой поставщика навесного оборудования. В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Данная модификация вернется на конвейер ориентировочно в феврале следующего года», – сказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.
УАЗ СГР Экспедиция
Экспедиционный внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой. Привод – подключаемый полный. Цена этой версии, без учета специальных предложений и скидок, составляет 1 860 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.
24.11.2025
