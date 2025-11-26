«Газпромнефть-СМ» выпустила трансмиссионные масла для современных китайских автомобилей

«Газпромнефть – смазочные материалы» разработала полностью синтетические трансмиссионные масла для современных бесступенчатых трансмиссий и коробок передач с двойным сцеплением китайских автомобилей нового поколения.

Продукция была создана в собственном Научно-исследовательском центре компании с использованием технологии искусственного интеллекта.

Инновационные трансмиссионные масла максимально защищают механизмы от износа и образования отложений, обеспечивают бесперебойную работу вариаторов и коробок передач, а также экономят топливо благодаря низкой вязкости. При этом они демонстрируют стабильную работу даже при экстремально низких температурах до -50 градусов.

Рекомендуемый интервал замены трансмиссионных масел в 40-60 тыс. км позволяет два-три раза преодолеть маршрут «Владивосток — Калининград — Владивосток», что подтверждает высокую ресурсность продукта. Новая продукция дополнила линейку моторных масел G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 и G-Energy F Synth W 0W-20, которые соответствуют самым жестким требованиям производителей современных китайских автомобилей Haval, Omoda, Jetour, Сhery, Exeed, Changan, Geely и других.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец подчеркнул, что теперь компания практически полностью покрывает потребности владельцев китайских автомобилей в моторных и трансмиссионных маслах.

«При помощи системы искусственного интеллекта «Алхимик» были разработаны уникальные рецептуры на основе синтетической базы и эффективного пакета присадок, которые дают нашей продукции выдающиеся вязкостно-температурные характеристики, надежную термическую стабильность и защиту от износа», – заявил Скоромец.

Компания выпускает продукцию на основе собственных синтетических базовых масел. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации на заводе в Омске. Масла разработаны для разных типов двигателей и условий эксплуатации, что позволяет выбрать оптимальный продукт для любого современного автомобиля.