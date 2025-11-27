Чистим двигатель без риска — личный опыт и наглядный результат

«За рулем» испытал промывку для мотора и выяснил, стоит ли результат усилий

Вопрос о промывке двигателя перед заменой масла до сих пор вызывает споры. Одни автолюбители делают это регулярно, другие считают процедуру излишней, ведь в современных маслах и так есть моющие присадки, и они прекрасно с задачей справляются.

Тем не менее в некоторых случаях промывка необходима. Например, если вы купили подержанный автомобиль и есть подозрения, что предыдущий владелец относился к нему небрежно, или если непонятно, как часто меняли масло и меняли ли его вообще.

Специалист «За рулем» Геннадий Емелькин в видеообзоре показывает, как правильно провести эту процедуру. Для этого он использует состав «Кокскиллер LAVR» — современное средство для промывки масляной системы и удаления лаковых отложений.

Как это работает?

В комплекте – баллон, шприц и трубочка для удобного введения средства в систему.

При использовании важно соблюдать пропорции: на 1 литр масла требуется 35 мл промывки. Поскольку это химический состав, расчет лучше сделать точным, а не «на глазок».

Эффективность средства проверили на редакционном Hyundai Solaris с пробегом 166 тыс. км.

Порядок действий:

двигатель прогрели до рабочей температуры;

после заливки состава дали мотору поработать около 30 минут с периодическим повышением оборотов;

слили отработавшее масло с промывочным составом и залили свежее.

Конкретные результаты и нюансы работы показаны на видео. Смотрите, слушайте и делайте выводы: стоит ли чистить двигатель и какой препарат сделает это максимально бережно.

А какой автохимией пользуетесь вы? Проголосуйте за лучший бренд подобных составов в финале Премии #БрендГодаЗР по ссылке.