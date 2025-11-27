Чистим двигатель без риска — личный опыт и наглядный результат
Вопрос о промывке двигателя перед заменой масла до сих пор вызывает споры. Одни автолюбители делают это регулярно, другие считают процедуру излишней, ведь в современных маслах и так есть моющие присадки, и они прекрасно с задачей справляются.
Тем не менее в некоторых случаях промывка необходима. Например, если вы купили подержанный автомобиль и есть подозрения, что предыдущий владелец относился к нему небрежно, или если непонятно, как часто меняли масло и меняли ли его вообще.
Специалист «За рулем» Геннадий Емелькин в видеообзоре показывает, как правильно провести эту процедуру. Для этого он использует состав «Кокскиллер LAVR» — современное средство для промывки масляной системы и удаления лаковых отложений.
Как это работает?
В комплекте – баллон, шприц и трубочка для удобного введения средства в систему.
При использовании важно соблюдать пропорции: на 1 литр масла требуется 35 мл промывки. Поскольку это химический состав, расчет лучше сделать точным, а не «на глазок».
Эффективность средства проверили на редакционном Hyundai Solaris с пробегом 166 тыс. км.
Порядок действий:
- двигатель прогрели до рабочей температуры;
- после заливки состава дали мотору поработать около 30 минут с периодическим повышением оборотов;
- слили отработавшее масло с промывочным составом и залили свежее.
Конкретные результаты и нюансы работы показаны на видео. Смотрите, слушайте и делайте выводы: стоит ли чистить двигатель и какой препарат сделает это максимально бережно.
