Гонка Sintec Race приобрела новый статус

С 21 по 25 ноября Калмыкия принимала финальный этап чемпионата России по ралли-рейдам – баху «Великая Степь». Гонка завершила национальный сезон, собрав сильнейших спортсменов страны.

Участники чемпионата преодолели почти тысячу километров степей, песчаных барханов, навигационные ловушки и скоростные участки с головокружительными трамплинами.

Помимо этапа главного рейдового турнира страны, в Элисте также состоялась очередная гонка серии Sintec Race – демократичной автоспортивной дисциплины, где абсолютно каждый желающий на стандартном автомобиле мог попробовать себя в роли пилота ралли-рейда.

Указом министра спорта региона этап Sintec Race в Элисте получил статус Чемпионата Республики Калмыкия по ралли 3-й категории.

Александр Пахутко, директор по спортивному маркетингу SINTEC Group:

«Автоспорт — это мощнейший инструмент развития автомобильной культуры, а серия SINTEC Race делает рейдовые дисциплины доступными для каждого энтузиаста. Получение статуса Чемпионата Республики Калмыкия — это важное признание со стороны региональных властей, которое подчеркивает значимость автоспорта для развития спортивной инфраструктуры и внутреннего туризма. Мы благодарны Министерству спорта Республики Калмыкия за поддержку проекта и уверены, что такое партнерство способствует популяризации автоспорта по всей стране и поможет открывать новые таланты».

В SINTEC Race приняли участие более десятка экипажей из Калмыкии и других уголков страны. В зачете SSV.Р3К первыми стали Сергей Даванов и Мерген Самхаев на Can-Am Maverick X3. Второе место у Александра Мишакова, заместителя председателя Правительства Республики Калмыкия, и его штурмана Дениса Калинина. В Р3К лидеры — Виктор и Татьяна Шитиковы из Ростовской области на Tank 300, «серебро» у Алдара Идрисова и Андрея Авкурова из Элисты.