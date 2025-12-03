Экология
Шок-контент: смотрим, что под «капотом» у нового Cadillac Escalade IQ

Cadillac представил в Гуанчжоу полностью электрический внедорожник Escalade IQ

Одной из ярких премьер международной автомобильной выставки в Гуанчжоу стал новый внедорожник Cadillac Escalade IQ.

Он знаменует собой конец эпохи: как показал на видео посетивший выставку эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, в передней части кузова американского исполина располагается теперь не бензиновый 6,2-литровый V8, как прежде, а... багажник. Дело в том, что новый внедорожный флагман Кадиллака базируется на архитектуре Ultium, как и соседствующий с ним в Гуанчжоу новый спорткар Lyriq‑V.

Ultium – это новая электрическая платформа с поддержкой быстрой зарядки и адаптивного распределения тяги. В случае с 5,7-метровым 7-местным Cadillac Escalade IQ силовая установка развивает 750 л.с., а запас хода составляет 724 км.

Как выяснил «За рулем», российские «параллельные» продавцы такие машины уже предлагают: цены лежат в диапазоне от 16,5 до 24 млн рублей.

03.12.2025 
