Cadillac позволит смотреть фильмы за рулем к 2028 году. Но не всем

Система Super Cruise в Cadillac превратит пробки в личный киносеанс к 2028 году

Уже скоро время в дороге можно будет провести с пользой и без скуки.

К 2028 году General Motors планирует внедрить в электрические Cadillac Escalade IQ обновленную систему Super Cruise. Это будет первая полуавтономная система третьего уровня от GM, которая официально разрешит водителю отрывать взгляд от дороги, например, чтобы посмотреть фильм.

Работать эта технология будет на базе совершенно новой вычислительной платформы, которая объединит все системы автомобиля в единый мощный центр. Важно отметить, что функция будет активироваться только на предварительно размеченных и проверенных дорогах, которых в базе GM уже насчитывается около 900 тыс. км.

Cadillac позволит смотреть фильмы за рулем к 2028 год
Однако перед запуском компании предстоит решить не только технические, но и юридические вопросы, поскольку подобные системы пока легальны лишь в нескольких штатах, таких как Калифорния и Невада.

Чтобы информировать других участников движения об активации автопилота, автомобиль будет использовать специальные бирюзовые индикаторы. А для тех, кто не любит кино, в систему будет интегрирован голосовой помощник на базе искусственного интеллекта Google Gemini, готовый стать умным собеседником в пути.

Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:Cadillac
02.11.2025 
Фото:Cadillac
