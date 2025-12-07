#
Надо ли готовить автомобиль к зиме? Неожиданный ответ!

Максим Кадаков напомнил, какие зимние шины нельзя использовать

Современный автомобиль не нуждается в подготовке к зимней эксплуатации – при условии, что владелец следит за его техническим состоянием.

Такое мнение высказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. При этом он напомнил, что ряд правил, обеспечивающих беспроблемную эксплуатацию в зимний период, все же существует, и ими не стоит пренебрегать. В частности, эксперт обратил внимание на остаточную высоту протектора зимних шин: в начале сезона она должна составлять не менее 4 мм. В противном случае зимняя шина уже не будет обеспечивать свойств, заложенных при производстве.

Правила зимней эксплуатации:

  • Зимние шины: допустимая остаточная глубина протектора – 4 мм;
  • АКБ: поменяйте батарею, если прошлой зимой она с трудом справлялась с морозами;
  • Масло: если производитель допускает применение моторного масла разной вязкости, а сильные морозы в вашем регионе не редкость, заливайте менее вязкое масло;
  • Топливо: заправляйтесь только на брендовых АЗС, гарантирующих качество по всей своей сети;
  • Щетки стеклоочистителя: не экономьте на безопасности, купите новые щетки – можно смело смотреть средний ценовой сегмент.
Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
07.12.2025 
