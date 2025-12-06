Названы самые дешевые новые автомобили на российском рынке
Представлен новый список самых бюджетных автомобилей в России. В него вошли модели с ценами от 750 000 до 1,7 млн рублей.
Лидером стала Lada Granta, базовая версия которой стоит 750 000 рублей, однако оснащение у нее весьма скромное.
Второе место заняла Niva Legend, которая стоит 1,059 млн рублей за начальную комплектацию, также не имеющую впечатляющих опций.
На третьем месте новинка – Iskra, цена которой начинается с 1,25 млн рублей. Этот авто уже может предложить больше опций, включая подушки безопасности и ABS, что делает его более привлекательным по сравнению с Грантой.
Остальные автомобили в списке располагаются следующим образом:
- Niva Travel – от 1,314 млн рублей,
- Lada Vesta – от 1,46 млн рублей,
- Jac JS3 – самая доступная иномарка от 1,55 млн рублей,
- УАЗ Хантер – от 1,645 млн рублей,
- Lada Largus – от 1,666 млн рублей,
- Livan X3 Pro – от 1,67 млн рублей,
- Москвич 3 – от 1,7 млн рублей.
