Названы самые дешевые новые автомобили на российском рынке

Lada Granta остается лидером среди самых доступных автомобилей в России

Представлен новый список самых бюджетных автомобилей в России. В него вошли модели с ценами от 750 000 до 1,7 млн рублей.

Лидером стала Lada Granta, базовая версия которой стоит 750 000 рублей, однако оснащение у нее весьма скромное.

Второе место заняла Niva Legend, которая стоит 1,059 млн рублей за начальную комплектацию, также не имеющую впечатляющих опций.

На третьем месте новинка – Iskra, цена которой начинается с 1,25 млн рублей. Этот авто уже может предложить больше опций, включая подушки безопасности и ABS, что делает его более привлекательным по сравнению с Грантой.

Lada Iskra

Остальные автомобили в списке располагаются следующим образом:

Niva Travel – от 1,314 млн рублей,

Lada Vesta – от 1,46 млн рублей,

Jac JS3 – самая доступная иномарка от 1,55 млн рублей,

УАЗ Хантер – от 1,645 млн рублей,

Lada Largus – от 1,666 млн рублей,

Livan X3 Pro – от 1,67 млн рублей,

Москвич 3 – от 1,7 млн рублей.

