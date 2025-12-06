В продаже обнаружен редчайший дизельный УАЗ-469 с двигателем Peugeot
В Германии на продаже появился UAZ Marathon – редкая дизельная версия УАЗ-469, выпущенная в Европе в ограниченном количестве.
Внедорожник был зарегистрирован еще в октябре 1989 года и с тех пор проехал около 5000 км. Его стоимость составляет 16 000 евро (1,45 млн рублей).
Особенность этой модели заключается в том, что дизельные версии УАЗ-469, представленные в Европе, отличаются от автомобилей, производимых на Ульяновском автозаводе.
Они были разработаны мелкосерийной мастерской Martorelli и адаптированы для европейского рынка. Вместо стандартного бензинового двигателя установлен 2,5-литровый атмосферный дизель Peugeot XD2 с мощностью около 76 л.с., что дало основание для названия UAZ Marathon.
Существовала также более мощная версия – UAZ-Dakar, оснащенная 2,4-литровым турбодизелем VM на 100 л.с., однако такие автомобили встречаются гораздо реже. Продаваемый в Германии экземпляр оборудован механической коробкой передач и полным приводом.
