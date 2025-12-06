#
В продаже обнаружен редчайший дизельный УАЗ-469 с двигателем Peugeot

В Германии продается UAZ Marathon с мотором Peugeot XD2 за 1,45 млн рублей

В Германии на продаже появился UAZ Marathon – редкая дизельная версия УАЗ-469, выпущенная в Европе в ограниченном количестве.

Внедорожник был зарегистрирован еще в октябре 1989 года и с тех пор проехал около 5000 км. Его стоимость составляет 16 000 евро (1,45 млн рублей).

Особенность этой модели заключается в том, что дизельные версии УАЗ-469, представленные в Европе, отличаются от автомобилей, производимых на Ульяновском автозаводе.

UAZ Marathon
UAZ Marathon

Они были разработаны мелкосерийной мастерской Martorelli и адаптированы для европейского рынка. Вместо стандартного бензинового двигателя установлен 2,5-литровый атмосферный дизель Peugeot XD2 с мощностью около 76 л.с., что дало основание для названия UAZ Marathon.

Существовала также более мощная версия – UAZ-Dakar, оснащенная 2,4-литровым турбодизелем VM на 100 л.с., однако такие автомобили встречаются гораздо реже. Продаваемый в Германии экземпляр оборудован механической коробкой передач и полным приводом.

UAZ Marathon
UAZ Marathon
UAZ Marathon
UAZ Marathon
UAZ Marathon
UAZ Marathon
Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
06.12.2025 
