В России начали продавать доступного семейного «японца» для плохих дорог

Продажи Mitsubishi Xpander стартовали в России с ценами от 2,26 млн рублей

Модели Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, популярные в Азии и имеющие полностью оцинкованный кузов, не подпадают под новые правила расчета утильсбора, что позволяет им поступать в Россию по «старым» ценам. По состоянию на начало декабря их стоимость на одном из классифайдов составляет от 2 262 600 рублей.

В то время как цены на семиместные автомобили китайских марок, представленные на российском рынке, обычно выше. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max в прошлогодних комплектациях начинается от 3 040 000 рублей. Geely Okavango с тремя рядами сидений оценивается минимум в 3 897 190 рублей, а семиместная версия Jetour X90 Plus стоит 3 969 900 рублей.

Наименьшая стоимость новых Mitsubishi Xpander и Xpander Cross наблюдается в Омске, где цена нового Xpander 2023 года с полной комплектацией составляет 2 262 600 рублей. В эту комплектацию входят кожаный мультифункциональный руль, двухзонный климат-контроль, электронный «ручник» с функцией AutoHold, функция запуска двигателя с кнопки, круиз-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Mitsubishi Xpander

Компании из Омска также предлагает для заказа Xpander 2025 года в средних и базовых комплектациях, а также топовую версию «внедорожного» Xpander Cross с увеличенным клиренсом, но цены на них в объявлении не указаны.

Новый Mitsubishi Xpander Highline в Воронеже можно заказать за 2 450 000 рублей с доставкой за 4-6 недель. В Новосибирске и Москве минимальная цена для такого компактвэна составляет 2 490 000 рублей. Между тем, в Москве частные продавцы выставляют «вседорожный» Xpander Cross за 2 520 000 рублей, тогда как в Томске его цена минимум на 40 тысяч рублей выше.

Интерьер Mitsubishi Xpander

В Краснодаре также можно приобрести новинку за 2 550 000 рублей, а Xpander Cross с увеличенным клиренсом доступен в Чите по цене 2 790 000 рублей, в Сочи и Нижнем Новгороде – по максимальной цене 3 600 000 рублей.

Все версии Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащены стандартным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., который обычно работает в сочетании с четырехступенчатым «автоматом», а привод у всех моделей – только передний.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках